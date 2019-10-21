СМИ показали видео закидывания американцев в Сирии помидорами и картошкой

Жители сирийского города Эль-Камышлы закидали камнями и овощами колонну военных США, которые покидали город. Видеозапись публикует курдское агентство ANHA в своем канале в YouTube.

На кадрах видно, как местное население пытается преградить дорогу проезжающим американским военным автомобилям и грузовикам, бросает в них камни, картофель, помидоры.

Таким образом жители отреагировали на решение Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии, пишет агентство.

Переброска американских войск к сирийско-иракской границе началась в связи с военной операцией Турции «Источник мира» и усилением «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Анкара ввела войска на север Сирии с целью создать 30-километровую зону безопасности на территории, занятой курдским ополчением. Военные действия начались 9 октября. Курдские группировки заключили соглашение о поддержке с официальным Дамаском, сирийские войска заняли позиции вдоль границы с Турцией.