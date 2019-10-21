Общество , 21 окт, 16:11
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В Новосибирске загорелся мебельный склад
В Новосибирске загорелся складской комплекс, сообщается на сайте регионального главка МЧС. «Вести Новосибирск» со ссылкой на главк отмечают, что на складе хранилась мебельная продукция.
«Произошло частичное обрушение кровли», — отметили в ведомстве.
Пожар произошел в промышленной зоне Дзержинского района города. В главке сообщили, что его площадь составила 1 тыс. кв. м. Однако в пресс-службе МЧС России «РИА Новости» рассказали, что она возросла до 3 тыс. кв. м.
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