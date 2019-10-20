Роспотребнадзор проверит воздух после пожара на заводе в Тюмени

Роспотребнадзор проверит воздух после пожара на заводе в Тюмени

Сотрудники Роспотребнадзора замерят концентрацию вредных веществ в воздухе на месте пожара в Тюмени, где на территории завода «Полимер-Пласт» произошел пожар, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании ангара поступила спасателям в 14:29 по местному времени (12:29 мск). «Тушение пожара осложнялось тем, что продукты горения были токсичны и сотрудникам приходилось работать в средствах защиты органов дыхания. Всего было создано четыре звена газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

Портал 72.RU со ссылкой на главк МЧС добавляет, что воздух разнес дым в сторону района Зарека, но в основном он прошел по краю Тюмени.

Пожар площадью 950 кв. м ликвидировали спустя час. В тушении участвовали 60 человек и 17 единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал.