У режиссера фильма «Бриллианты. Воровство» украли драгоценности

Российский режиссер Рустам Хамдамов сообщил о похищении у него украшений на сумму около 300 тыс. руб. Об этом пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает источник «Агентства «Москва».

Ранее домой к Хамдамову зашел в гости старый знакомый. На следующий день режиссер обнаружил, что пропали старинные серьги, кольцо с рубином, брошь-камея и часы с ласточкой из бриллиантов, указывают СМИ.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД Москвы, 19 октября в полицию действительно поступало сообщение о хищении личного имущества. Обращался 75-летний мужчина.

«Мужчина сообщил, что несколько дней назад неизвестный находился у него дома и, скорее всего, похитил принадлежащие ему ценности», — сказали в полиции.