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Общество ,  
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В центре Москвы у студента украли часы и драгоценности на 1,8 млн руб.

У студента 3-го курса МГИМО в субботу, 23 февраля, похитили часы, мобильный телефон и ювелирные изделия общей стоимостью 1,8 млн руб.​ Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«Накануне ночью на улице Большая Дмитровка у молодого человека похитили золотые часы Portugieser Yacht Club Chrono, мобильный телефон, ювелирные изделия и $500», — рассказал источник в полиции. По его словам, общий материальный ущерб составил 1,8 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Собеседник добавил, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе столичного главка полиции уточнили ТАСС, что полиция завела дело по ч. 4 ст. 158 УК России (кража в особо крупном размере).

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что стоимость одних часов составляет более 1 млн руб.

Теги: Москва, кража, часы, ювелирные изделия
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