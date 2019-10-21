В Мюнхене из-за задымления сел летевший в Египет самолет

В Мюнхене из-за задымления сел летевший в Египет самолет

В самолете авиакомпании Tui Fly, следовавшем из Брюсселя в египетский Шарм-аш-Шейх, произошло задымление. Борт был вынужден аварийно приземлиться в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщает Merkur.de со ссылкой на представителей аэропорта.

По данным агентства, задымление в лайнере произошло из-за поломки вентилятора охлаждения системы измерительных приборов.

На борту самолета находились 183 человека. В результате ЧП никто из них не пострадал.

19 октября в Красноярске совершил экстренную посадку следовавший из Улана-Удэ в Москву лайнер авиакомпании SmartAvia. В пресс-службе компании сообщили, что самолет со 141 пассажиром на борту сел из-за сообщения о бомбе. Анонимная информация поступила, когда самолет был в воздухе.