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Четыре человека пострадали при экстренной посадке самолета на Аляске

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате экстренной посадки небольшого пассажирского самолета на Алеутских островах, передает радиостанция KUCB.

Самолет авиакомпании PenAir выполнял рейс из Анкориджа в Уналашку накануне, 17 октября. При аварийной посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и чуть не упал в воду. По данным радиостанции, на борту находились школьная команда Кордовы по плаванию и сопровождающие. Четверых пострадавших в результате происшествия госпитализировали.

Запись в facebook пользователя KUCB.Unalaska

Тренер команды, встречавшая самолет, сообщила, что экипаж посадил его со второй попытки, но не смог сбросить скорость.

Ранее в США в аэропорту штата Мэн из-за проблем с герметичностью салона экстренно сел самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из Сан-Франциско в Амстердам. Как сообщил представитель авиаперевозчика, во время полета изменились показатели давления на борту и выпали кислородные маски. На борту лайнера находились 197 пассажиров и 13 членов экипажа, в результате происшествия никто не пострадал.

Теги: Аляска, самолет, экстренная посадка
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