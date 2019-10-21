Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях

В 2020 году показатели безработицы сохранятся на текущем уровне. Так в Министерстве труда в ответ на запрос РБК прокомментировали результаты исследования портала HeadHunter, который предупредил, что почти каждая десятая компания готовится уволить часть сотрудников в следующем году.

«С методикой исследования HeadHunter не знакомы, поэтому прокомментировать не представляется возможным», — заявили в Минтруде.

Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что рынок труда находится в стабильном состоянии и в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 млн вакансий.

По данным оперативного мониторинга, численность безработных граждан на 1 октября 2019 года составила 662,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы на ту же дату — 0,9%. По мнению Минтруда, этот показатель останется неизменным в 2020 году.