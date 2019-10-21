В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Мера пресечения была избрана 20 октября. Он останется под стражей до

18 декабря включительно», — сообщили в пресс-службе.

Нападение на отделение банка «Открытие» произошло утром 18 октября. По данным следствия, мужчина, который, по предварительным данным, был в состоянии опьянения, требовал у администратора банка выдать ему деньги. При себе грабитель имел двуствольное ружье 16-го калибра, из которого выстрелил в одного из посетителей банка. От полученного ранения тот скончался.

СК по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Как сообщал E1.ru, нападение на банк совершил 37-летний Виталий Дикушин.