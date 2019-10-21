В Бурятии пропавшего накануне шестилетнего мальчика нашли в подъезде

Пропавшего в воскресенье, 20 октября, в Бурятии шестилетнего мальчика нашли. Отмечается, что ребенка в подъезде своего дома обнаружил житель села Выдрино. Об этом сообщается на сайте управления МВД по республике.

«С ним все в порядке», — говорится в сообщении. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее МВД Бурятии объявило в розыск мальчика, который вечером 20 октября ушел из дома в селе Выдрино Кабанского района. Ребенок ростом около 120-130 см был одет в синюю шапку, куртку серого цвета с рисунками динозавров, спортивное серое трико и резиновые сапоги.

В начале сентября был найден пропавший в красноярской тайге четырехлетний мальчик. В его поисках участвовали более 300 человек. По данным следствия, мать, оставив ребенка с братом играть во дворе, ушла на полчаса в дом. СК завел дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).