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Премьер Северной Македонии объявил о проведении досрочных выборов

Досрочные выборы в парламент Северной Македонии состоятся 12 апреля 2020 года. Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр страны Зоран Заев. Решение было принято после встречи с президентом Стево Пендаровски.

«Единодушная позиция всех лидеров состоит в том, что евроатлантическая интеграция является нашей целью. Было решено, что парламентские выборы пройдут 12 апреля 2020 года», — написал он. Техническое правительство Македонии начнет работу 3 января будущего года. 

«Мы движемся по пути к демократии, которая объединяет европейские ценности, верховенство закона, всеобщие человеческие свободы и права. Я надеюсь, что 12 апреля граждане примут мудрое решение», — добавил Заев. 

В середине июня страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров о присоединении к ЕС Албании и Северной Македонии. В начале октября председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер снова призвал начать переговоры с Македонией о включении в состав к ЕС. Против присоединения Албании и Македонии выступают власти Германии и Кипра.        

Теги: Македония, Албания, выборы
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