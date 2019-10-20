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Помпео не нашел доказательств связи США и Украины в обмен на помощь

Госсекретарь США Майкл Помпео никогда не видел доказательств того, что Вашингтон пытался добиться от Киева каких-либо действий в обмен на финансовую и военную помощь. Об этом дипломат сообщил в интервью телеканалу ABC News.

«Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России», — сказал Помпео.

Он отметил, что в вопросе оказания военной помощи Украине речь шла исключительно о стратегических последствиях, а также о том, на что и как будут потрачены выделенные средства. «Благодаря этому украинцы теперь в большей безопасности. И русским это, разумеется, не нравится», — добавил Помпео.

Отвечая на вопрос о том, отчитывался ли перед ним о своей деятельности на Украине адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, Помпео сказал, что он не отвечает за вопросы, касающиеся принятия решений внутри администрации.

Как ранее заявлял исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, решение Вашингтона о приостановке военной помощи для Киева в размере почти $400 млн связано с коррупцией на Украине и отчасти с тем, что представители Демократической партии оказывали давление на эту страну. Впоследствии Малвэни опроверг информацию о том, что заморозка средств для Киева связана с расследованием в отношении демократов.


 

Теги: Майк Помпео, Украина
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