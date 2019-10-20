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В ДТП с автобусом в Африке погибли 24 человека

ДТП с участием автобуса произошло в городе Мбанза-Нгунгу в Демократической Республике Конго. В результате погибли по меньшей мере  24 человека, сообщает местное издание Actualite.

Как сообщили свидетели аварии, автобус перевернулся и загорелся при спуске с горы. На борту находились около 100 торговцев, перевозивших свои товары. 

Причина аварии в провинции Центральное Конго не называется. Однако, как полагают очевидцы, ДТП могло произойти из-за неисправности тормозной системы. Удалось установить личности 16 пострадавших, их доставили в городскую больницу, где сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в октябре в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Саудовской Аравии (административный округ Медина) погибли 35 паломников. В автобусе находились граждане арабских и азиатских стран.

Теги: Демократическая Республика Конго, ДТП с автобусом, погибшие
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