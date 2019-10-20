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Трамп ошибочно назвал главу Пентагона Марком Эсперанто

Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто, хотя настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Сообщение с ошибкой опубликовано в Twitter американского лидера.

«Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается очень хорошо. Случаются небольшие стычки, которые быстро заканчиваются. Новые районы заселяются курдами», — говорится в тексте.

Пользователи Twitter поспешили поправить президента и напомнили ему, что эсперанто — это международный язык, искусственно созданный варшавским окулистом Лазарем Заменгофом в 1887 году.

Это не первый промах американского президента в социальных сетях. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что «США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима».

Теги: Дональд Трамп, Twitter, Пентагон
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