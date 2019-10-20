Студентам колледжа в Индии на головы надели коробки из-за списывания

В Индии студентов колледжа заставили надеть коробки на голову, чтобы предотвратить списывание во время экзаменов, сообщает The Times of India.

Сотрудники колледжа Бхагат в городе Хавери заверили, что проводили эксперимент с согласия учащихся. В коробках на головах у студентов было прорезано отверстие, чтобы они могли видеть только перед собой.

Когда фотографии с учащимися были распространены в интернете, представители местного департамента образования потребовали у сотрудников колледжа прекратить подобную практику.

В конце сентября в московской школе уволили методиста, который запрещал ученикам выходить в туалет во время урока. Ранее сотрудник издал распоряжение, согласно которому школьников, покидавших классы в урочное время, ждало дисциплинарное наказание.



