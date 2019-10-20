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Лавров сообщил о стыде за действия известных людей при развале СССР

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «России 1» ответил на вопрос о том, какой «стыд делит пополам с Россией». Беседа опубликована на странице министерства на YouTube.

По словам Лаврова, каждому порядочному и честному человеку иногда бывает «не по себе» от происходящего в стране. Он отметил, что это «очень личный» момент.

«Для меня все они [такие моменты] связаны с периодом, когда развалился Советский Союз. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», — заключил министр.

Политика
Лавров привел пример «разводки» в дипломатии

В этом же интервью Лавров рассказал о способе «разводки» в дипломатии. Он пояснил, что иногда государству не стоит сразу отвечать на недружественный шаг со стороны другой страны, так как это может быть провокацией. Впоследствии ответ будет использоваться для «настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств», предупредил министр. В качестве примера он привел высылку российских дипломатов из США в декабре 2016 года. 

Теги: Сергей Лавров, СССР, оценки
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