В Петербурге обокрали квартиру сотрудницы центра Алмазова на ₽3 млн

В Петербурге обокрали квартиру сотрудницы центра Алмазова на ₽3 млн

В Санкт-Петербурге обокрали квартиру начальницы отдела Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова на сумму более 3 млн руб., сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники из правоохранительных органов.

Злоумышленники в период с 10 по 19 октября проникли в квартиру 20-этажного дома на проспекте Космонавтов и похитили деньги и ювелирные изделия. По данным телеканала, общая сумма ущерба составила 3 млн 308 тыс. руб.

Как пишет «Фонтанка», 65-летняя потерпевшая отсутствовала дома более недели. Она рассказала, что до марта квартиру охраняла сигнализация. Воры смогли открыть дверь, подобрав к ней ключи.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу РБК отказались комментировать информацию по поводу кражи вещей из квартиры сотрудницы центра Алмазова, сославшись на невозможность раскрытия персональных данных.

15 октября москвич обратился в полицию с заявлением о том, что его домработница похитила из квартиры 5 млн руб. Столичное управление МВД начало проверку.