Москвич обвинил домработницу в краже 5 млн руб.

Московская полиция проводит проверку информации о том, что домработница украла у хозяина квартиры 5 млн руб. Мужчина обратился в полицию с соответствующим заявлением, сообщили РБК пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Он [хозяин квартиры] просит принять меры к своей домработнице, которая, с его слов, похитила у него 5 млн 200 тыс. руб. Вчера он написал заявление в отдел полиции. По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В январе 2018 года домработница обокрала хозяйку квартиры в московском районе Хамовники на сумму 1,6 млн руб. Она совершила кражу ювелирных изделий. Против злоумышленницы завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).