Пожар на складе со скотчем в Москве локализовали

Пожар на складе со скотчем в Москве локализовали

Пожар на складе в Москве по адресу: ул. Молодогвардейская, д.61, стр.5 локализовали к 9:08 мск. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

Возгорание началось на стеллажах склада на общей площади около 1,5 тыс. кв. м. В результате произошло частичное обрушение кровли здания. В тушении пожара участвуют около 80 человек, более 20 единиц техники, а также два вертолета. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 20 сентября, в 04:21 мск. По состоянию на 8:00 площадь пожара составляла 300 кв. м. Позже она увеличилась до 500 кв. м.

Как сообщил источник в экстренных службах Агентству «Москва», помещение принадлежит АО «Диза», там хранится клейкая лента. В пресс-службе управления МЧС по Москве газете «Вечерняя Москва» также сообщили, что на загоревшемся складе находится скотч.

На сайте компании «Диза», которая занимается производством скотча и самоклеящихся материалов, сказано, что их склад расположен по адресу ул. Молодогвардейская, д. 61.