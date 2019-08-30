В Сети появилось видео пожара на складе с пластиком в Подольске

В Сети появилось видео пожара на складе с пластиком в Подольске

На складе с пластиковой продукцией в подмосковном Подольске произошел пожар, площадь возгорания составила 100 кв. м, говорится в сообщении регионального главка МЧС. В Сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на открытой площадке полыхает пламя, из которого в воздух поднимается густой черный дым, заметный за несколько кварталов.

Видео: Подольск / VK

Сообщение о задымлении на складе на ул. Нефтебазовый проезд, 7, поступило в 16:30 мск. По информации ведомства, в ангаре горели тюки с пластиком. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Через 20 минут ранг пожара повысили до второго. Согласно данным МЧС, на складе горел «пластик в тюках».

Локализовать пожар удалось в 17:00, спустя еще 13 минут огонь был потушен. В 17:37 последствия бедствия были ликвидированы. В результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении ведомства. С огнем боролись 73 человека.