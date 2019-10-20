В Китае произошел пожар на фабрике

В китайской провинции Фуцзянь произошел пожар на фабрике, четыре человека погибли. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, возгорание произошло в ночь на воскресенье на фабрике по производству санитарных изделий. Пожар охватил пятый этаж семиэтажного здания, к утру возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара погибли четыре человека, еще трое пострадали, они были госпитализированы. О причинах возгорания не сообщается.

19 октября в Самаре загорелись два жилых дома. Пожару присвоили второй ранг сложности, площадь возгорания составила 450 кв. м.