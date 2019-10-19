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В Самаре в двух жилых домах произошел крупный пожар на улице Ленина

В Самаре на улице Ленинская загорелись два жилых дома. Площадь пожара составила 450 кв. м. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Инцидент произошел в 03:11 по местному времени (02:11 мск). Пожару присвоили второй ранг сложности, направив туда дополнительные подразделения. Почти к четырем утра возгорание локализовали, а в 05:32 пожар потушили.

Причина случившегося до сих пор уточняется. Всего к тушению пожара привлекались 91 человек, 27 единиц техники. По данным РЕН-ТВ, из горящих зданий эвакуировали 14 человек.

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В Самаре для тушения двух частных домов приехали почти 100 пожарных

В июле в Самаре загорелись двухэтажный и трехэтажный частные дома на улице Волгина. Общая площадь возгорания составила 700 кв. м. Пожару тогда присвоили третий ранг сложности, а его тушением занимались 96 человек.

Теги: Самара, пожар
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