Британский Boeing случайно превысил скорость звука

Пассажирский самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявший рейс Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку. Об этом сообщает The Washington Post.

Находясь на высоте 11 км над поверхностью земли в районе Пенсильвании, Boeing 787-9 Dreamliner попал в высотное струйное течение (зона сильного ветра в верхней тропосфере). В результате он развил скорость 1285 км/ч (скорость звука на высоте 11 км составляет 1062 км/ч).

Пилот воздушного судна с 25-летним стажем Питер Джеймс прокомментировал случившееся в Twitter.

«Почти 800 миль в час [более 1280 км/ч, скорость самолета], никогда не видел такого попутного ветра в своей жизни! (200 миль в час — скорость попутного ветра) [более 320 км/ч]», — написал он.