В одном из вагонов поезда в Берлине произошел пожар

В одном из вагонов поезда в Берлине произошел пожар

В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования, в результате возгорания пострадали три человека. Об этом сообщила в своем Twitter пожарная служба немецкой столицы.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Бельвю», расположенной в центре Берлина. В связи с пожаром было приостановлено движение поездов по линиям городской электрички S3, S5, S7 и S9. В 22:07 (23:07 мск) служба заявила о ликвидации возгорания.

Как сообщило немецкое издание Berliner Morgenpost, пожар произошел в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба «Фрайбург», приехавших в немецкую столицу на матч команды с берлинским клубом «Унион».

В сентябре в Еврейской автономной области (ЕАО) в движущемся поезде загорелись вагоны с углем. Состав остановили на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан, где горящие вагоны отцепили и отбуксировали в тупик.