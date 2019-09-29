На Дальнем Востоке в движущемся поезде загорелись вагоны с углем

На Дальнем Востоке в движущемся поезде загорелись вагоны с углем

Вагоны с углем загорелись в движущемся грузовом составе в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается на сайте регионального МЧС России.

Спасатели получили информацию о возгорании в 13:41 (6:41 мск). На участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан состав был остановлен.

Как отметили в ведомстве, горящие вагоны отцепили и отбуксировали в тупик. Движение поездов не было нарушено. На место происшествия выехали пожарные расчеты.

10 сентября после схода с рельсов грузовой поезд загорелся в американском штате Иллинойс. Авария на путях произошла неподалеку от населенного пункта Дюпо. В результате загорелась цистерна с легковоспламеняющейся жидкостью метилизобутилкетон, которая используется как растворитель.