В Санкт-Петербурге обрушилась строящаяся парковка

В Приморском районе Санкт-Петербурга обрушился строящийся паркинг, сообщили РБК в городском управлении МЧС.

Данные об инциденте поступили 19 октября в 13:19. Во время работ по заливке бетоном крыши трехэтажного паркинга на территории ЖК «Шуваловский» произошло обрушение арматурной сетки площадью около 200 кв. м.

«Пострадавших, погибших нет», — заявили в ведомстве. В настоящий момент на месте происшествия работают четыре единицы техники и 14 специалистов регионального МЧС, а также девять единиц техники и 38 человек личного состава единой спасательной службы.

5 октября в СМИ появилась информация, что строящееся в Москве здание обрушилось в котлован, в результате чего пострадали шесть человек. Позднее ГУ МЧС опровергло эту информацию, заявив, что на строительной площадке произошел обвал грунта.