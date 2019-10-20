Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как следует из сообщения ведомства, мужчина был задержан в рамках расследования дела по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии) на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса. На опубликованном МВД видео показано, как спецназовцы преодолевают забор загородного участка и задерживают мужчину.

В сентябре в Вологодской области правоохранительные органы задержали четырех человек, занимающих высокое положение в преступной иерархии. По данным регионального главка МВД, один из них является вором в законе, еще трое — смотрители. В отношении всех задержанных возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).