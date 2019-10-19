На Украине признали неизменное отставание от России в военном потенциале

В сравнении военных потенциалов Украина всегда будет уступать России, об этом заявил «Апострофу» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

В интервью он рассказал об образце реактивного снаряда «Тайфун-1», представленном конструкторским бюро «Южное» на прошедшей выставке в Киеве «Оружие и безопасность — 2019». Згурец пояснил, что «Тайфун-1» способен поражать цели на 20 км дальше, чем реактивная система залпового огня «Град». В то же время он признал, что в реактивной артиллерии Украины происходит отставание от российских систем залпового огня.

«Нужно искать варианты, когда мы сможем нанести агрессору такой ущерб, который сделает невозможными его дальнейшие наступательные действия. Это создание даже не нового оружия, а новых подходов, которые могли бы минимизировать российские угрозы», — подчеркнул Згурец, добавив, что полномасштабная война станет «последним аргументом» Кремля.

По его словам, в настоящее время Россия заинтересована в «подрыве НАТО, Евросоюза и украинской стабильности изнутри». Однако Згурец убежден, что высадка российских солдат на территории Украины скорее возможна, чем ухудшение отношений к Киеву со стороны европейских стран и подрыва санкционной политики против Москвы.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба ВС страны Алексей Таран обвинил Россию в подготовке «широкомасштабной военной агрессии». Он заявил, что наступление может быть реализовано не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на границе с Белоруссией и Молдавией.

