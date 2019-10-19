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Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко и его команда незаконным образом присвоили себе $1,5 млрд, полученных при конфискации у приближенных своего предшественника Виктора Януковича. Об этом американский бизнесмен рассказал на брифинге в Киеве, передает «112. ua».

По словам Кислина, средства были изъяты для возвращения в бюджет Украины, однако туда они не попали. Американский советник отметил, что $503 млн были перечислены через бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского в пользу Порошенко, $300 млн переведены экс-генпрокурору Юрию Луценко и еще $20 млн — экс-секретарю СНБО Александру Турчинову.

Кислин заверил, что документы, подтверждающие эти переводы, есть у него на руках.

Ранее Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря СНБО Гладковского. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Бывший чиновник будет находиться под стражей до 15 декабря.

Теги: Украина, Петр Порошенко, Александр Турчинов, Юрий Луценко
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