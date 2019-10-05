МЧС опровергло обрушение строящегося здания в котлован в Москве

МЧС опровергло обрушение строящегося здания в котлован в Москве

Главное управление МЧС по Москве опровергло данные об обрушении дома на Карамышевской набережной. Об этом сообщается в аккаунте столичного главка МЧС в Twitter.

«Информация, проходящая в ряде СМИ по обрушению дома, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

К нему ведомство прикрепило скрин новости о том, что строящееся здание обрушилось в котлован в Москве, в результате чего пострадали шесть человек.

По данным главного следственного управления СКР по Москве, на строительной площадке около Карамышевской набережной произошел обвал грунта. Следователи начали проверку и уточняют данные о количестве пострадавших.