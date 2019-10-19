Асад обсудил с военными из России возврат контроля над сирийскими землями

Асад обсудил с военными из России возврат контроля над сирийскими землями

В пятницу, 18 октября, в Дамаске состоялась встреча российской межведомственной делегации с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщается на сайте МИД России.

В ходе встречи стороны пришли к выводу, что стабилизировать ситуацию на северо-востоке Сирии возможно только «через восстановление суверенитета и территориальной целостности страны». Другими словами, необходимо вернуть все сирийские земли под контроль правительства.

В переговорах принимали участие спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы российского МИДа Сергей Вершинин, а также представители Минобороны России.

На северо-востоке Сирии 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Как утверждал турецкий лидер Рейджеп Тайип Эрдоган, ее целью служит обеспечение безопасности приграничных территорий страны, а также создание зоны безопасности, куда могли бы переселиться сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, Турция и США договорились о приостановке операции на 120 дней. По условиям соглашения, курдские Отряды народной самообороны (YPG) должны покинуть прилегающие к Турции районы на севере Сирии, а взамен Вашингтон снимет с Анкары экономические санкции, введенные на фоне начала военных действий.