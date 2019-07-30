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Amazon $2 300 (+21,18%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,21%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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В Самаре для тушения двух частных домов приехали почти 100 пожарных

В Самаре загорелись два частных дома, площадь пожара составляет порядка 700 кв. м. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

В 18:29 по местному времени (17:29 мск) сообщение о пожаре поступило в МЧС. Загорелись два частных дома, двухэтажный и трехэтажный, на улице Волгина. Пожару присвоен третий ранг сложности. К тушению пожара привлечены 96 человек и 31 единица техники.

«РИА Новости» утверждает, что площадь пожара уже выросла до 1,8 тыс. кв. м.

В августе 2017 года пожар,начавшийся в частном секторе Ростова-на-Дону, охватил 120 жилых домов, один человек погиб. При этом жильцы пострадавших зданий жаловались на то, что ранее получали угрозы от черных риелторов. После этого президент Владимир Путин поручил разобраться в причинах резонансных пожаров.

Теги: новости РБК, Самара, Пожар, МЧС
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