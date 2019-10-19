Пассажир рейса Париж-Марракеш попытался открыть аварийный люк в полете

Пассажир самолета Boeing 737 авиакомпании Transavia, выполнявшего рейс Париж-Марракеш, попытался открыть аварийный люк. Об этом сообщают газета Le parisien и телеканал BFM TV.

Самолет вылетел из парижского аэропорта Орли в 06:45 (07:45 мск). Через 15 минут после взлета один из пассажиров по неизвестным причинам попытался полностью открыть дверь.Из-за случившегося самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета.

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