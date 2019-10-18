На северо-востоке Москвы потушили пожар в реабилитационном центре

На северо-востоке Москвы потушили пожар в реабилитационном центре

На северо-востоке Москвы пожарные ликвидировали возгорание в социально-реабилитационном центре для детей. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По данным ведомства, пожар удалось потушить в 18:30 мск, площадь возгорания составила 20 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. В МЧС отметили, что горело складское имущество.

Ранее в пресс-службе столичного главка сообщили РБК, что пожар произошел по адресу: Алтуфьевское шоссе, 13, корп. 4, стр. 4, где расположен социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алтуфьево».

Из здания эвакуировали 90 человек — 74 ребенка и 16 работников центра. В 17:53 пожар удалось локализовать на площади 15 кв. м.