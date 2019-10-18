Общество , 18 окт, 21:39
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На северо-востоке Москвы потушили пожар в реабилитационном центре
На северо-востоке Москвы пожарные ликвидировали возгорание в социально-реабилитационном центре для детей. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.
По данным ведомства, пожар удалось потушить в 18:30 мск, площадь возгорания составила 20 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. В МЧС отметили, что горело складское имущество.
Ранее в пресс-службе столичного главка сообщили РБК, что пожар произошел по адресу: Алтуфьевское шоссе, 13, корп. 4, стр. 4, где расположен социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алтуфьево».
Из здания эвакуировали 90 человек — 74 ребенка и 16 работников центра. В 17:53 пожар удалось локализовать на площади 15 кв. м.