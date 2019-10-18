В Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей

Пожар произошел в здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алтуфьево»

Несколько десятков детей эвакуированы из здания в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Пожар произошел по адресу Алтуфьевское шоссе, 13, к. 4, ст. 4. По этому адресу находится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алтуфьево».

«Что горело, уточняется. До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией объекта был организован вывод людей из здания для безопасности. Было выведено 80 человек, все дети. Были размещены в соседнем корпусе. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас открытое горение сбито, дальнейшая обстановка уточняется», — сообщили РБК в МЧС.

Позднее пресс-служба главного управления МЧС по Москве сообщила, что всего из здания было выведено 90 человек — 74 ребенка и 16 сотрудников социально-реабилитационного центра.

«В 17:53 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении ведомства.