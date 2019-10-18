В Пятигорске произошел крупный пожар в здании на улице Адмиральского

В Пятигорске произошел крупный пожар в здании на улице Адмиральского

В Пятигорске на улице Адмиральского произошел крупный пожар в неэксплуатируемом здании, его удалось потушить, сообщили РБК в региональном главке МЧС.

По данным МЧС, пожар произошел в неэксплуатируемом здании, расположенном на улице Адмиральского. Площадь пожара достигала 300 кв. м.

«В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проводят работы по поливке конструкции, дабы избежать повторного возгорания», — заявили РБК в ведомстве.

Открытое горение ликвидировали в 19:40 (совпадает с мск). В МЧС отметили, что в результате возгорания никто не пострадал, причина пожара будет установлена позже.

18 октября в Красноярске произошел пожар в шахте лифта жилого дома, 50 жильцов дома эвакуировали. В результате инцидента годовалый ребенок отравился угарным газом, его доставили в ожоговый центр. Площадь пожара составила 50 кв. м.