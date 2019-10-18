В Красноярске при пожаре в шахте лифта пострадал годовалый ребенок

В Красноярске при пожаре в шахте лифта пострадал годовалый ребенок

В Красноярске из-за пожара в шахте лифта годовалый ребенок отравился угарным газом, сообщает KrasnoyarskMedia.ru со ссылкой на данные местного управления МЧС.

Пожар начался в шахте лифта жилого дома на проспекте Красноярский рабочий, 62 около 12:20 по местному времени.

Согласно информации МЧС, горела вся шахта, но на квартиры огонь не распространился. Из-за пожара 50 жильцов эвакуировали, отравившегося газом годовалого ребенка отвезли в ожоговый центр. В 15:04 по местному времени пожар площадью 50 кв. м потушили.

Ранее утром в Новосибирске начался пожар в двух жилых домах. При его тушении взорвался баллон с газом. Площадь пожара составила 600 кв. м. О пострадавших не сообщалось.