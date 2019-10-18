Оштрафованный за репост картинки с Тесаком студент отсудил 200 тыс. руб.

Студент Евгений Корт, которого оштрафовали на 200 тыс. руб. из-за репоста в соцсети картинки с националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак), а впоследствии оправдали, отсудил сумму своего штрафа в качестве компенсации у Министерства финансов. Об этом сообщила РБК его адвокат Оксана Опаренко.

«Вчера проходило судебное заседание, рассмотрение нашего ходатайства, а сегодня суд огласил постановление», — заявила она. Информацию о присуждении компенсации также подтвердили РБК в пресс-службе Зеленоградского районного суда Москвы.

В ноябре 2016 года Корта осудили за репост во «ВКонтакте» картинки с националистом Тесаком, на которой Марцинкевич насильно удерживает человека в костюме поэта Александра Пушкина. Корт получил один год колонии. В январе 2017 года Мосгорсуд смягчил приговор студенту, лишение свободы заменили на штраф в 200 тыс. руб.

Осенью 2017 года Верховный суд России порекомендовал судьям учитывать контекст публикаций, перед тем как выносить приговор, а также напомнил о праве россиян делиться информацией. В декабре Госдума приняла закон о частичной декриминализации репостов по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В том же месяце Мосгорсуд отменил приговор в отношении Корта, направив дело на новое рассмотрение в Зеленоградский суд Москвы. В феврале 2019 года суд прекратил дело Корта за отсутствием состава преступления.