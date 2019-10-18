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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским истребителем Су-27

В Сети появились видео, на которых украинский истребитель Су-27 сдувает людей во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.

На кадрах первого видно, что самолет разворачивается на взлетно-посадочной полосе, в то время как неподалеку находятся рабочие в желтых жилетах. В результате их сдуло потоком воздуха из двигателей истребителя.

На другом видео Су-27 вновь сдувает персонал авиашоу. Помимо этого потоки воздуха сбили забор, ограничивающий площадку проведения мероприятия. При этом по другую сторону находились зрители. Sanicole Airshow проходило в сентябре.

В начале декабря в Индонезии ударный вертолет Ми-35, поставленный из России, сдул праздничные плакаты. Инцидент произошел во время парада, посвященного 74-й годовщине создания индонезийской армии. Вертолет пролетел низко над трибуной с почетными гостями.

Теги: Украина, Су-27, авиашоу
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