В Сети появились видео со сдувающим людей украинским истребителем Су-27

В Сети появились видео, на которых украинский истребитель Су-27 сдувает людей во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.

На кадрах первого видно, что самолет разворачивается на взлетно-посадочной полосе, в то время как неподалеку находятся рабочие в желтых жилетах. В результате их сдуло потоком воздуха из двигателей истребителя.

На другом видео Су-27 вновь сдувает персонал авиашоу. Помимо этого потоки воздуха сбили забор, ограничивающий площадку проведения мероприятия. При этом по другую сторону находились зрители. Sanicole Airshow проходило в сентябре.