На параде в Индонезии российский Ми-35 «сдул» праздничные плакаты

Поставленный из России ударный вертолет Ми-35 во время проводившегося в Индонезии парада «сдул» растянутые рядом с плацем праздничные плакаты. Видео инцидента размещено на странице в сети Twitter, посвященной действиям индонезийских военных.

На видео можно увидеть, как во время парада, посвященного 74-й годовщине создания индонезийской армии, пролетавший над головами марширующих в парадном строю военных Ми-35 опустился так низко, что воздушный поток от его винта сорвал праздничные плакаты и едва не сдул трибуну с почетными гостями.

По данным авторов видео, парад проходил в округе Натуна индонезийской провинции Кепулауан-Риау.

Боевые вертолеты Ми-35П в Индонезию были поставлены в сентябре 2003 года. В рамках межправительственного соглашения в сентябре 2007 года Индонезия заказала еще три вертолета Ми-35П, которые были поставлены в сентябре 2010 года.