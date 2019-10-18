Кредитное бюро «Эквифакс» опровергло утечку данных из своей базы

Данные бюро кредитных историй «Эквифакс» не пострадали из-за утечки базы микрофинансовой организации, сообщили РБК в организации.



«Произошла утечка данных одной из крупнейших работавших с «Эквифаксом» финансовых микроорганизаций. Возможно, там были какие-то данные от «Эквифакса». Но база данных «Эквифакса» никак не пострадала. Она не имеет отношения к этой утечке», — заявили в бюро.

Ранее стало известно об утечке кредитных историй миллиона россиян. В открытый доступ попала информация микрофинансовой организации, включая паспортные данные, номера телефонов и адреса. Как сообщал «Коммерсантъ», первым 10 октября утечку обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который в своем посте в Twitter указал, что «Эквифакс» был среди пострадавших от утечки.

Данные могли принадлежать микрофинансовой организации «ГринМани», указывал «Коммерсантъ». В компании заявили, что следуют требованиям закона о хранении данных, а также сообщили, что организовали проверку.

В сентябре «ГринМани» исключили из реестра МФО за многочисленные нарушения. Одним из них было взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».