Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

В сети оказалась база данных микрофинансовой компании с паспортными данными, телефонными номерами, адресами места жительства

Кредитные истории более миллиона россиян с данным сотовых операторов, полученные из бюро кредитных историй (БКИ), как минимум в конце августа оказались в открытом доступе. Как сообщает «Коммерсантъ», впервые ее 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко. По его словам, он сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.

При этом неизвестно, успел ли кто-то скачать оказавшуюся в открытом доступе информацию. Как отметил Дяченко, специализированные поисковики проиндексировали ее еще 28 августа.

Как указывает «Коммерсантъ», база данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. В ней есть паспортные данные заемщиков, другие документы, адреса регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, информация о кредитах.

Генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил, что по факту случившегося проводится проверка. По его словам, компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных, предусмотренные законодательством.

МФК «ГринМани» в середине сентября была исключена из реестра МФО за многочисленные нарушения. Как отмечает газета, одной из причин такого решения стало взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».