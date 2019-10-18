На заводе в Татарстане отменили проверку на трезвость после жалоб рабочих

На заводе в Татарстане отменили проверку на трезвость после жалоб рабочих

Рабочих Завода транспортного электрооборудования (ЗТЭО) в Набережных Челнах больше не заставляют проходить проверку на алкотестере. Об этом сообщили РБК сотрудники предприятия.

«Сегодня не продували, так прошли», — сообщил один из работников завода. Другой сотрудник уточнил, что работники снова смогли входить на территорию предприятия без проверки на трезвость еще со вчерашнего дня.

Ранее сотрудники предприятия сообщили РБК, что на прошлой неделе на заводской проходной установили алкотестеры. 14 октября, перед началом второй смены (по словам других сотрудников — с утра 15 октября), руководство начало требовать от рабочих проходить проверку на трезвость перед входом на территорию завода. Это решение вызвало критику со стороны сотрудников, назвавших проверку негигиеничной и занимающей слишком много времени.

«Утром на завод приходят 6 тыс. человек, и все проходят через него, беременных работает много, не дай бог, подцепят какую-нибудь заразу», — объяснил РБК один из работников ЗТЭО.

Как сообщил РБК другой сотрудник, работников предприятия привозят на работу на заводских автобусах, последний из которых приезжает к проходной в 6:40 утра. При этом на завод необходимо попасть до 6:45, что было практически невозможно из-за давки перед алкотестером.