Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц

Врачи советуют каждый день съедать по яйцу, поскольку оно содержит множество полезных веществ и является доступным продуктом. Об этом «РИА Новости» сообщила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

«Медицина сегодня рекомендует съедать в день по яйцу. Яйцо остается самым дешевым продуктом. Молоко мы покупаем за 60–80 руб. — а оно из порошка, тогда как десяток яиц вполне доступен и за 50 руб.», — сказала Бобылева. Кроме того, в яйцо невозможно подмешать нежелательные пищевые добавки, так как «оно Господом Богом упаковано», заключила глава Росптицесоюза.

По информации Бобылевой, сегодня в среднем россиянин ест около 280 яиц в год. При этом отрасль готова увеличить объем производства при возрастании спроса, подчеркнула эксперт.

Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами. Согласно собранным данным, в среднем за год в России едят на 20 яиц больше нормы. Установленная Минздравом годовая норма потребления яиц взрослым человеком составляет 260 яиц. При этом соответствующий показатель в ЕС ниже российского на 33%, а в США — на 17%.