В США выставили на продажу дом за рекордные $225 млн

Финансист и филантроп Гари Винник выставил на продажу свой дом за $225 млн. Это рекордная сумма для американского рынка недвижимости, сообщает журнал Fortune.

Построенный в 1930-х годах дом находится в Бель-Эйр в Калифорнии. В усадьбе 60 комнат с видом на город, сад или океан. Также в доме есть прихожая с 18-футовыми (около шести метров. — РБК) потолками, дом с бассейном, теннисный корт с освещением, баскетбольная площадка, гостевой дом, несколько теплиц и прудов.

Этот дом ранее принадлежал магнату Конраду Хилтону, который устраивал в нем приемы для президентов и крупнейших звезд Голливуда.

Винник купил эту усадьбу за $94 млн в 2004 году. На момент покупки это также был самый дорогой дом в США. После покупки он нанял 250 реставраторов для качественного восстановления усадьбы. Работы по реставрации заняли два года.