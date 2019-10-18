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В США выставили на продажу дом за рекордные $225 млн

Финансист и филантроп Гари Винник выставил на продажу свой дом за $225 млн. Это рекордная сумма для американского рынка недвижимости, сообщает журнал Fortune.

Построенный в 1930-х годах дом находится в Бель-Эйр в Калифорнии. В усадьбе 60 комнат с видом на город, сад или океан. Также в доме есть прихожая с 18-футовыми (около шести метров. — РБК) потолками, дом с бассейном, теннисный корт с освещением, баскетбольная площадка, гостевой дом, несколько теплиц и прудов.

Этот дом ранее принадлежал магнату Конраду Хилтону, который устраивал в нем приемы для президентов и крупнейших звезд Голливуда.

Винник купил эту усадьбу за $94 млн в 2004 году. На момент покупки это также был самый дорогой дом в США. После покупки он нанял 250 реставраторов для качественного восстановления усадьбы. Работы по реставрации заняли два года.

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В 2017 году американский предприниматель Брюс Маковски выставил на продажу построенный им в Лос-Анджелесе дом за рекордную сумму в $250 млн. В доме Маковски был боулинг, кинотеатр, бассейн и площадка с вертолетом. Вместе с виллой предприниматель продавал также коллекцию предметов искусства и машин стоимостью $30 млн. Позднее цена была пересмотрена в сторону снижения — до $188 млн.

В сентябре 2018 года в Гонконге выставили на продажу дом за $446 млн. В вилле находится всего четыре спальни, а площадь участка составляет 15 соток. Эксперты объясняли стоимость дома местом его расположения. Вилла находится в одном из самых востребованных районов Гонконга с названием Пик. Согласно данным агентства международной недвижимости Landscope Christie's, дом еще выставлен на продажу.

Теги: сша, недвижимость
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