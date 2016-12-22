Самый дорогой в мире выставленный на продажу дом оценили в $446 млн

За рекордную сумму в Гонконге продается небольшой дом с четырьмя спальнями и участком всего 15 соток

В Гонконге выставили на продажу небольшой дом с четырьмя спальнями по рекордной цене — $446 млн, сообщает Bloomberg. Для сравнения, вилла Les Cedres — построенный 188 лет назад особняк с четырьмя спальнями на юге Франции — в прошлом году была выставлена на продажу за €350 млн ($409 млн).

Самый дорогой из продающихся в мире домов расположен на небольшом участке площадью около 15 соток, где есть собственная парковка и бассейн, однако назвать его роскошным нельзя, отмечает агентство.

При этом дом расположен в одном из самых востребованных районов Гонконга. Небольшое здание 1991 года постройки с интерьером 90-х годов находится по адресу: ул. Middle Gap, 24, в престижном районе Гонконга — на пике Виктория, который местные жители называют просто «пик».

«Цена больше относится к земле, на которой он расположен, чем к самому дому», — поясняет Лоуренс Браун, старший консультант агентства недвижимости Executive Homes Hong Kong Ltd. «Дом довольно старый. Если за него готовы заплатить такую сумму, вероятно, его снесут и построят на этом месте другой», — отметил он.

Предыдущий рекорд по стоимости недвижимости на острове относится к 2016 году — тогда дом, также расположенный на пике Виктории, был продан за $255 млн.

Дом, сейчас выставленный на продажу, принадлежит инвестиционной компании Chuang's Consortium International Ltd, указывает Bloomberg.

По данным агентства международной недвижимости Landscope Christie's, в настоящее время он сдается в аренду.