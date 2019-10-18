В Киеве признали невозможность отсоединения от российской энергосистемы

Власти Киева принимают все необходимые меры для отсоединения от энергосистемы России, однако на сегодня такое невозможно. Об этом заявил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин, передает УНИАН.

По словам Шубина, сегодня страна продолжает пользоваться так называемым техническим импортом из России; он представляет собой «перетоки, которые регулируются определенными техническими соглашениями». «Я надеюсь, что за три года мы сможем создать технические и экономические предпосылки для соединения с Европой», — уточнил замглавы Минэнерго.

Замминистра также добавил, что энергосистемы Украины и России объединены исторически, исключением служит только Бурштынский энергоостров, который «имеет соединение с энергосистемой Европы».

Главной целью текущего правительства Шубин назвал полное соединение с энергетической системой Европы ENTSO-E. Однако, по его словам, для этого необходимо создать технические и экономические предпосылки.

В июне власти Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали совместно с Еврокомиссией «дорожную карту» о синхронизации своих электросетей с Континентальной европейской сетью. Документ предполагает рассинхронизацию стран Балтики с энергосистемами России и Белоруссии, которая должна завершиться до 2025 года.