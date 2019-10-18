В Новосибирске загорелись два частных дома и взорвался газ

В Новосибирске загорелись два частных жилых дома и надворные постройки, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел в 10:33 (06:33 мск) в Ленинском районе на ул. Хилокская, 19/2. Спустя три минуты на место прибыли пожарные. «Существовала угроза перехода огня на соседние жилые дома в связи с плотной застройкой. Руководителем тушения пожара было принято решение о повышении ранга пожара до № 2», — сообщили в пресс-службе. К месту подтянулись дополнительные силы, и к 11:32 (07:32 мск) пожар был локализован. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

«В ходе тушения пожара взорвался баллон с газом, еще четыре пожарным удалось вынести», — отметили в ведомстве. Причины возгорания пока установить не удалось. О пострадавших в МЧС не сообщили.

В июле хлопок газа произошел в поселке Буланаше Свердловской области. По предварительной версии регионального управления МЧС, причиной стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового баллона. Хозяина квартиры, в которой произошел хлопок, с ожогами доставили в больницу: он получил ожог более 50% тела.