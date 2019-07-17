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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах
Размещать коммерческие объекты в многоэтажках можно, если против не будут другие жильцы, и при соблюдении противопожарных и прочих требований. Не запрещает закон расположить там и небольшое производство, например кондитерское
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах. Несмотря на это, возможность располагать магазины, аптеки и другие коммерческие объекты в многоквартирных домах осталась. Эксперты Кадастровой палаты Росреестра разъяснили РБК суть изменений.

Согласно закону граждане могут организовывать бизнес в специально оборудованных нежилых помещениях многоквартирного дома и даже использовать для этой цели собственную квартиру. Застройщики многих домов старой застройки уже перевели размещенные на первых этажах помещения в разряд нежилых, и там уже функционируют торговые точки и предприятия сферы услуг. В новостройках еще на этапе проектирования первым этажам отводится статус нежилых помещений: их оснащают отдельными входами, витринами, подключают к специальным инженерным системам.

Жилые помещения можно использовать не только для проживания, но и для ведения бизнеса, если будут учтены права других жильцов, а также необходимые для этого требования. Обустроить офис в жилом помещении могут физлица, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели или самозанятые (репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, веб-дизайнеры и другие). Также можно разместить в жилой квартире, не нарушая закон, небольшое производство, если не превышаются допустимые уровни шума, вибрации и потребления электроэнергии.

Ужесточились условия только по отношению к гостиничному бизнесу. С 1 октября мини-гостиницы и хостелы должны будут присутствовать в многоэтажном доме, находясь в нежилом фонде. Также перевести жилое помещение в нежилое нужно будет при желании масштабировать бизнес.

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Деятельность в нежилом помещении согласно закону строго ограничивается различными нормами — противопожарными, санитарными, градостроительными. Она не должна приводить к загрязнению воздуха и территории дома, а также превышать допустимый уровень шума и создавать угрозу жизни и здоровью жильцов. Отдельная категория объектов коммерческой деятельности, попадающая под запрет, — это заведения, которые работают после 23:00, учреждения и магазины ритуальных услуг, склады, химчистки, бани, сауны, общественные туалеты и пр.

«Нововведения, прежде всего, направлены на защиту тех собственников, которые фактически покупали квартиры, соседствующие с жилыми первыми этажами, но через время столкнулись с потенциальной возможностью соседствовать с офисом», — пояснила эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Автор: Анна Трунина
Теги: Кадастровая палата, управление многоквартирными домами, многоэтажка ..., Жилищный кодекс
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