Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах

Размещать коммерческие объекты в многоэтажках можно, если против не будут другие жильцы, и при соблюдении противопожарных и прочих требований. Не запрещает закон расположить там и небольшое производство, например кондитерское

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В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах. Несмотря на это, возможность располагать магазины, аптеки и другие коммерческие объекты в многоквартирных домах осталась. Эксперты Кадастровой палаты Росреестра разъяснили РБК суть изменений.

Согласно закону граждане могут организовывать бизнес в специально оборудованных нежилых помещениях многоквартирного дома и даже использовать для этой цели собственную квартиру. Застройщики многих домов старой застройки уже перевели размещенные на первых этажах помещения в разряд нежилых, и там уже функционируют торговые точки и предприятия сферы услуг. В новостройках еще на этапе проектирования первым этажам отводится статус нежилых помещений: их оснащают отдельными входами, витринами, подключают к специальным инженерным системам.

Жилые помещения можно использовать не только для проживания, но и для ведения бизнеса, если будут учтены права других жильцов, а также необходимые для этого требования. Обустроить офис в жилом помещении могут физлица, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели или самозанятые (репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, веб-дизайнеры и другие). Также можно разместить в жилой квартире, не нарушая закон, небольшое производство, если не превышаются допустимые уровни шума, вибрации и потребления электроэнергии.

Ужесточились условия только по отношению к гостиничному бизнесу. С 1 октября мини-гостиницы и хостелы должны будут присутствовать в многоэтажном доме, находясь в нежилом фонде. Также перевести жилое помещение в нежилое нужно будет при желании масштабировать бизнес.