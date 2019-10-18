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В Челябинске учительница умерла во время конкурса чтецов

Учительница начальных классов школы № 39 Челябинска умерла во время прослушивания стихотворений на конкурсе художественного чтения «Шаг к Парнасу». Женщине было 62 года. Об этом сообщает Ura.ru cо ссылкой на пресс-службу управления образования города.

Инцидент произошел в актовом зале 17 октября. Школа находится в Тракторозаводском районе города. Коллеги вызвали женщине скорую помощь, однако спасти учительницу не удалось. Точная причина смерти в настоящее время не установлена.

Смерть женщины изданию 74.RU подтвердила также директор школы Светлана Урванцева. «В зале были дети, другие учителя, все слушали стихи, учитель спокойно сидела на своем месте, потом упала», — рассказала она. По ее словам, детей вывели из помещения, медработник школы оказал первую помощь, а скорая и реанимация «приехала очень быстро».

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Как уточнили в комитете образования, 62-летняя учительница, несмотря на пенсионный возраст, работала на полной ставке и имела среднюю нагрузку — 18 часов в неделю. По словам директора школы, женщина редко брала больничные и не жаловалась на свое самочувствие.

Теги: Челябинск, учитель, смерть
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